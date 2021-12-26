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الداخلية: ضبط «البصلة» المطلوب بتهمة القتل العمد في صبراتة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أنه تم ضبط متهمين أحدهما مطلوب لمكتب النائب العام في واقعة القتل العمد وهروبه من سجن المباحث الجنائية.

وقال بيان صادر عن الداخلية: “تمكن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة من القبض على شخصين على متن سيارة نوع تويوتا كامري، المدعو «ي , خ , س» والملقب بالبصلة والمطلوب لدى مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في واقعة القتل العمد وهروبه من سجن المباحث الجنائية سابقاً، والمدعو «ح ,م , أ»”.

وأضاف البيان “تم ضبطهما وبحوزتهما سلاح ناري نوع (كلاشنكوف) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما”.

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الداخلية النائب العام صبراتة قتل متهمين

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صحيفة الساعة 24

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