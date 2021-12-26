أجواء دافئة نهارًا على أغلب مناطق ليبيا

العنوان – طرابلس

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد وخلال اليومين القادمين يشهد أجواءً دافئة نهارا على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى تسجل مابين (18 – 22) درجة مؤية فى حين تكون منخفضة نسبيا على مناطق الجبل الأخضر.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الثلاثاء على مناطق ساحل (الشمال الشرقي) يتخللها أمطار متفرقة.

ولفت المركز إلى أن الأمطار المتوقعة تكون جيدة يوم الأربعاء وتمتد لتشمل كذلك الدواخل.