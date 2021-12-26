“التعليم” تُسلِّم النسخ الإلكترونية من الكتاب المدرسي لمباشرة طباعتها

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسليم النسخ الإلكترونية من الكتاب المدرسي اليوم الأحد، للشركات المحلية والدولية للبدء الفعلي بطباعة الكتاب المدرسي.

وأوضحت الوزارة أن الشركات المتعاقدة، تعهدت ببدء عمليات توريد الكتاب المدرسي إلى مخازن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم، بعد ثلاثة أسابيع.

يُذكر أن مجلس الوزراء شكّل لجنة وزارية لحل مشكلة الكتاب المدرسي، بعد أن كلّف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان مؤقتاً بمهام وزارة التربية والتعليم، بعد حبس الوزير موسى المقريف احتياطياً على ذمة التحقيقات المتعلقة بقضية الكتاب المدرسي.

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