ليبيا الان

تكليف فريق عمل لإزالة مخلفات الحروب في منطقة الجفارة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية تكليف فريق عمل من جهاز المباحث الجنائية، لغرض إزالة جميع مخلفات الحرب من كامل منطقة الجفارة جنوب طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن الفريق تم تكليفه بناءً على تنسيق مشترك بين جهاز المباحث الجنائية، ومديرية أمن الجفارة، التي دعت جميع المواطنين القاطنين بالمنطقة التوجه إلى أقرب مركز شرطة والتبليغ والتعاون عن وجود أي جسم غريب أو مخلفات حروب، وخاصة أصحاب المزارع.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد مقتل وإصابة العديد من المواطنين، نتيجة انفجار مخلفات الحروب في المنطقة التي كانت مسرحاً لعمليات عسكرية عام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك