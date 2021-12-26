تكليف فريق عمل لإزالة مخلفات الحروب في منطقة الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية تكليف فريق عمل من جهاز المباحث الجنائية، لغرض إزالة جميع مخلفات الحرب من كامل منطقة الجفارة جنوب طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن الفريق تم تكليفه بناءً على تنسيق مشترك بين جهاز المباحث الجنائية، ومديرية أمن الجفارة، التي دعت جميع المواطنين القاطنين بالمنطقة التوجه إلى أقرب مركز شرطة والتبليغ والتعاون عن وجود أي جسم غريب أو مخلفات حروب، وخاصة أصحاب المزارع.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد مقتل وإصابة العديد من المواطنين، نتيجة انفجار مخلفات الحروب في المنطقة التي كانت مسرحاً لعمليات عسكرية عام 2019.

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