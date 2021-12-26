وليامز: تحديد موعد الانتخابات أمر سيادي ليبي

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، جميع الأطراف إلى الامتثال لأحكام القضاء، مضيفة أن جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات.

وليامز وفي حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”، قالت: “إن البت بأهلية المرشحين للانتخابات النيابية والرئاسية هو “أمر سيادي ليبي” يبت فيه القضاء الليبي ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء”

ورفضت وليامز تحديد المهلة الأفضل لموعد الانتخابات بعد تأجيلها، قائلة إن تحديد الموعد المقبل “يعود للسلطات المختصة في البلاد، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء”.

وشددت وليامز على أن الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وبشأن ملف المرتزقة قالت : ” إن عملية اخراجهم من البلاد، هي عملية دقيقة ومعقدة ويجب أن تتم بحذر وتأنٍ من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتاً وتنسيقاً دقيقاً مع الدول المعنية”.

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