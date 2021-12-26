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مروان الدرقاش: الدبيبة لا يقيم وزنا لـ«باشاغا»

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم مروان الدرقاش، الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، متهما إياه بأنه منشغل بالهجوم فقط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة.

وقال «الدرقاش»، في منشور له عبر فيسبوك، «لست من مؤيدي الدبيبة وأنكر عليه الكثير من الأخطاء وعلى حكومته الكثير من الفساد، لكن بينما باشاغا ينشغل بالهجوم على الدبيبة وحكومته ويذكره بكل سوء في الطالعة والنازلة».

وأضاف «لم نسمع بالدبيبة وهو يرد عليه بالمثل ويتقصده بالنقد او الهجوم»، متسائلا «فهل هذا يعني أن الدبيبة لا يقيم لباشاغا وزناً ولا يكاد يلاحظه أو يشعر بانتقاده وهجومه؟ !م أنه لازال يراعي فيه صلة الرحم والقربى والجوار؟!».

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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