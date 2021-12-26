خارجية النواب تستنكر التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية الليبية

العنوان – طبرق

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب استنكارها للتدخل البريطاني في الشؤون الداخلية الليبية.

عرب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي عن استنكارها في 24 ديسمبر 2021 ، والذي تعتبره

واعتبرت اللجنة في بيان لها البيان الصادر عن سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي.

وأبدت لجنة الشؤون الخارجية استغرابها من أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد.

وأكدت اللجنة البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية ، وقد تسبب باستياء شعبي في جميع أنحاء البلاد.

وشددت اللجنة على أن الشعب الليبي وعبر المؤسسات الرسمية التي تمثله هو صاحب القرار في شؤون بلاده.

وأوضحت اللجنة حرص مجلس النواب على الوفاء لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية أن مجلس النواب قام بواجباته في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومتابعة عمل المفوضية العليا للانتخابات.

وأفادت أن اختیار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي.

ورحبت اللجنة بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا ، بشرط أن تحترم وجهات النظر المختلفة ، وتحترم السلطات الشرعية في ليبيا.

ودعت اللجنة الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية.

وكانت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا أكدت أن بريطانيا ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى ‎الانتخابات.

وذكرت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا في بيان لها الجمعة أنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وأشارت إلى دعمها بقوة العملية الانتخابية وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي و الاتفاق السياسي الليبي.

وشددت السفارة دعمها عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. والمحافظة على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.