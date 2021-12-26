“ويليامز”: تحديد موعد الانتخابات يعود للسلطات المختصة في ليبيا

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، أن تحديد الموعد المقبل للانتخابات يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أيْ مجلس النواب والمفوضية والقضاء، مُبديةً استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في عقد انتخابات حرة ونزيهة.

وشددت ستيفاني خلال مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، على أن قرارات البت في موعد الانتخابات وفي أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح شأن ليبي خاص يتخذه القضاء، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال لما يصدر عنه من أحكام.

وأشارت ستيفاني إلى أن جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، تقدّموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في الانتخابات، مطالبة الجميع باحترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء.

وأقرت ستيفاني بصعوبة عملية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وأنها عملية دقيقة ومعقدة، لافتة إلى أنه يجب أن تتم بحذر وتأنٍ من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتاً وتنسيقاً دقيقاً مع الدول المعنية، وفق قولها.

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