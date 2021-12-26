النائب منعم العرفي: جلسة النواب القادمة تعني خروج الدبيبة من المشهد

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي. إن إعلان مجلس النواب عقد جلسة في 27 ديسمبر، يعني خروج رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبية من المشهد وتركه لرئاسة الحكومة.

وأضاف العرفي لـ”أخبارليبيا24″ :”في اعتقادي كل الأطراف متوافقة على أن خروج الدبيبة من المشهد من مصلحة ليبيا”.

وأوضح أنه ستكون هناك حكومة مصغرة وسيكون لها رئيس. وستلبي الاحتياجات من الباب الاول والباب الثاني ولا علاقة لها بباقي الأبواب، وتتجهه وتحضر للانتخابات.

وتوقع أنه في يناير لن تكون هناك انتخابات. خصوصاً بعد سماع أصوات تنادي بالدستور والاستفتاء عليه، وهو كلام حق ولكن أريد به باطل لإطاله أمد الأزمة.

وقال :”نخشى أن تكون هناك فتنة أو حروب وهذا ما لا نتمناه وخصوصاً غرب البلاد، نتمنى أن يسلم الدبيبية مقاليد السلطة”.

وتابع النائب :”إذا كان الدبيبة يرغب في الترشح لرئاسة الدولة حتى وإن أجلت فهذا كله من مصلحته، إذا كان يريد رئاسة الحكومة.

وتوقع العرفي أيضًا أنه لن يكون هناك توافق واقعي وكبير حول خارطة الطريق. فالطرفين الرئيسيين مجلسي النواب والدولة هما جزء من المشكلة وجزء من الحل.

وواصل :”نتمنى أن نصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، من أجل الوصول إلى الانتخابات في اسرع وقت”.

واستطرد :”وفقاً لتصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري قال إنه سيكون هناك اجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وسيكون مكان الاجتماع مفاجئة”.