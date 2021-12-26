المسلاتي: تصريحات تنظيم الإخوان محاولة للدفع نحو استمرار تعقيد الأزمة

قال المحلل السياسي حسين المسلاتي، إن تصريحات تنظيم الإخوان، محاولة للدفع نحو استمرار تعقيد الأزمة، لأن ما يعرف بـ”مجلس الدولة” يعرف جيدًا أنه لا يمكن الوصول إلى توافقات حول الاستفتاء أو إجراء انتخابات برلمانية فقط، باعتبار أن مسودة الدستور جدلية وخلافية، وعليها الكثير من الاعتراضات.

وأوضح في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن إجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية، مرفوض من البرلمان وعدد كبير من النخب الوطنية، باعتبار أنهم يحاولون زعزعة القاعدة التشريعية الوحيدة الموجودة حاليا والاتجاه بليبيا نحو المجهول.

وشدد على أن إصرار الإخوان على الانتخابات البرلمانية أولا دون الرئاسية، محاولة لإطالة لأمد الأزمة لا غير، “لأننا لا نعرف شكل المجلس الجديد ولا توجهاته، وهل سيصل إلى توافقات أم لا؟”، وفق تساؤلات المحلل السياسي الليبي.

وأكد المسلاتي أن أهداف الإخوان من إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، “استمرار لهذا المشهد البائس، وتعميق للأزمة فقط لا غير، باعتبار أنها لن تنتج سلطة قوية في ليبيا، قادرة على اتخاذ قرارات جريئة تكون موضع التنفيذ”.

وحول سبل الخروج من الأزمة الحالية، قال المسلاتي، إن تصحيح “العيوب الفنية” في إجراءات المفوضية، والذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة أو ترميم الحكومة الحالية بتغيير رئيسها، قد يكون حلا لتقديم موعد جديد للانتخابات دون مبادرات الإخوان التي لا تهدف إلا لإطالة الأزمة، مؤكداً أن مخطط الإخوان سيفشل بسبب صلابة الكتلة الوطنية التي تواجه المشروع، لا سيما وأنها تزداد يوما بعد الآخر، وخاصة بعد اللقاء الذي جمع بعض المرشحين الرئاسيين في بنغازي؛ أبرزهم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وفتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، مشيرًا إلى أن ذلك بداية لتحالف وطني “قوي”، سيواجه مخططات تنظيم الإخوان في العرقلة، وسيكون سدا منيعا في وجهها.

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