أسوشييتد برس: استياء شعبي كبير من تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الضوء على حالة الغضب العارمة في ليبيا على خلفية تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن الناشط في المجتمع المدني من مدينة بنغازي محمد العرفي قوله: “يجب أن تجري الانتخابات في كل ليبيا ونحن نرفض أي تأجيل أو تلاعب الإرادة الليبية”. فيما عبر المرشح لخوض لانتخابات التشريعية عن المدينة الصالحين النهوم عن رفضه هو الآخر.

وأشار النهوم لوجوب عدم ركون الشعب الليبي إلى السلبية والتعبير عن آرائهم وإجبار الآخرين على احترام إرادتهم، فيما أبدى وهبي طرخان البالغ من العمر 81 عامًا غضبه الشديد من تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد أن سجل وزوجته أسمائهم للاشتراك في الاقتراع.

وأعرب طرخان عن خيبة أمله الشديد لتأجيل هذه الانتخابات وانهيار العملية الانتخابية في البلاد من خلال القول: “كنا ننتظر بفارغ الصبر هذا اليوم في أذهاننا”، في وقت قال فيه المشرح لخوض الانتخابات التشريعية موسى السليماني إنه يشعر بإحباط شديد بسبب التأجيل الذي يستاء منه الشارع الليبي.

ترجمة المرصد – خاص

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