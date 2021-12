أعضاء من ملتقى الحوار يؤكدون تلقيهم إخطاراً من البعثة بتأجيل الاجتماع الافتراضي المقرر عقده هذا الأسبوع بين ستيفاني ويليامز ولجنة الـ75

The post تأجيل اجتماع لجنة الـ75 مع ستيفاني وليامز appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية