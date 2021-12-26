الكبير: ملف تغيير الحكومة هو أهم محاور الصراع في الأيام المقبلة

قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، إن المتحمسين للانتخابات تجاهلوا الخلل الخطير في مسارها منذ بدايته، وغفلوا عن النصح بتدارك القوانين وتصحيح عيوبها، لذلك حلت النتيجة المتوقعة.

الكبير وفي مقال نشرته “عربي21” القطري أشار إلى أنه لم يتقدم أي طرف لتحمل المسؤولية وإعلان الفشل، وتحول إعلان التأجيل بشكل رسمي إلى كرة لهب يتقاذفها أعضاء مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، كل يطالب الآخر بتحمل المسؤولية، حسب قوله.

وقال الكبير إن كل المؤشرات تنذر باستمرار حالة التأزم، وسيكون ملف تغيير حكومة تسيير الاعمال هو أهم محاور الصراع في الأيام المقبلة.

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