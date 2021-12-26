المشري: العملية الانتخابية بنيت على أسس باطلة ولن تصل إلى نهايتها

زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، أن العملية الانتخابية بنيت على أسس باطلة وناقصة ولا يمكن أن تصل إلى نهايتها، على حد قوله.

وقال المشري خلال جلسة لمجلسه بثت عبر صفحة المجلس على موقع “فيسبوك”، خلال مؤتمر: “ندعو مجلس النواب إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي”، بحسب وصفه.

وأضاف “المفوضية حددت تاريخا جديدا للانتخابات بشكل عبثي، ونحذر مجلس النواب من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة”، وفقا لادعائه.

وتابع “سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية”، على حد قوله.

واستطرد “هناك تواصل مع قيادات مجلس النواب لتكون جلسته المقرر عقدها غدا الاثنين محاولة للتوافق وليس للتحرك بشكل منفرد، حتى لا يتم الوصول إلى نفس النتيجة بشأن الانتخابات”