دخول 30 إصابة بـ«كورونا» مراكز العزل خلال 24 ساعة وخروج 21 حالة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول 30 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» مراكز العزل في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى خروج 21 حالة من مراكز العزل في ربوع البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد تعافيها من الفيروس، مضيفة أن إجمالي الحالات الموجودة بالعناية الفائقة حاليًا وصل إلى 120 حالة.

وبحسب البيان، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1.841 مليون شخص، بينما بلغ من تلقوا الجرعة الثانية، و807.41 ألف شخص.

– 735 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 735 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 10 وفيات و131 حالة حرجة، و622 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز إنه تسلم، السبت، 4714 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 4714 منها، وإيجابية 735 عينة بنسبة 13.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الفيروس الإجمالية منذ ظهوره في ليبيا للمرة الأولى مارس 2020، إلى 385 ألفًا و398 حالة، بينها 6241 نشطة، و373 ألفًا و506 حالات شفاء، و5651 وفاة.

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