قبل حذفه..بيان للداخلية يستنكر زيارة معيتيق وباشاغا لبنغازي ويصف حتفر بـ”مجرم الحرب”

العنوان – طرابلس

تداولت صفحات موالية للحكومة المؤقتة بؤئاسة عبدالحميد الدبيبة (منتهية الولاية) بيانًا نشر على موقع وزارة الداخلية ثم تم حذفه.

البيان المحذوف يستنكر زيارة مرشحي الانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق وفتحي باشاغا إلى بنغازي ويصف المرشح الرئاسي خليفة حفتر بـ “مجرم الحرب”.

وأكد بيان وزارة الداخلية – الذي ظل على الموقع الرسمي للوزارة لمدة ساعة قبل حذفه – حرص الوزارة على توحيد كلمة الحق .

وكان المرشح الرئاسي خليفة حفتر التقى في مدينة بنغازي في 21 ديسمبر الجاري عدداً من المُترشحين للانتخابات الرئاسية.

ومن بين المترشحين الذين التقاهم حفتر المترشح أحمد معيتيق، وفتحي باشاغا، وعارف النايض، وعبدالمجيد سيف النصر، والشريف الوافي.

وأصدر المترشحين للانتخابات الرئاسية المجتمعون في مدينة بنغازي بيانًا أكدوا فيه أن هذا الاجتماع يأتي توحيدًا للجهود الوطنية وللتعامل مع المعطيات والأحداث التي تمر بها ليبيا في هذه الأيام.

وأوضح المترشحون في بيانهم الذي ألقاه المترشح الرئاسي فتحي باشاغا أن الاجتماع يأتي كذلك احترامًا لإرادة أكثر من 2.5 مليون من الناخبين الذين ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واتفق المترشحون للانتخابات الرئاسية على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، مشددين على أن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لاتراجع عنه.

وأكدوا على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين.