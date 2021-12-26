توافق مصري روسي على دعم التسوية السياسية في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم مصر “لمساعي تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، بحثا فيه تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين البلدين لتسوية الأزمة الليبية، و”تحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل، وكذلك مكافحة وتقويض التنظيمات الإرهابية، ووضع حدّ للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي”، وفق ما أورد بيان الرئاسة المصرية.

جدير بالذكر أن بياناً أوروبياً أمريكياً مشتركاً دعا إلى الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات، ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير، مع ترقب جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم غدٍ في طبرق.

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