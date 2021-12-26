برشان: هل وصل قادة فبراير لمستوى تبرير الانبطاح من أجل المنصب؟

هاجم وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، المرشحين الرئاسيين فتحي باشاغا وأحمد معيتيق بعد زيارتهما الأخيرة إلى بنغازي، متهما إياهما بـ«ببساطة التفكير والانبطاح».

وقال «برشان»، في منشور له عبر فيسبوك، «هل وصل قادة فبراير إلى هذا المستوى من بساطة التفكير وطرحهم السياسي فى تبرير الانبطاح من أجل المنصب من أجل “مصلحة الوطن”».

وأضاف «فى الآخر طلعنا مجموعات مسلحة.. بعد تضحيات شبابنا والتمثيل بجثثهم وتدمير فى كل مدن ليبيا وقتل أطفال ونساء قرنادة ودرنة وترهونه وضواحي طرابلس» بحسب كلامه

وتابع «بعض قادة فبراير من أجل صراعات انتخابية وخوفا من أجل فقدان “فرصة” منصب، كل هذا يقدم قربانًا لصنم عجوز صنع من فضلات الشعوب».

واختتم عضو مجلس الدولة الاستشاري، بقوله «أكيد نحن فى فضاء سياسي افتراضي او كابوس “جثامة” علينا الخروج منهما».