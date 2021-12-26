مطالبات بإيقاف ومحاسبة الشركة المشغلة لمستشفى جالو العام

طالب مدير مستشفى جالو مجد الدين السنوسي رئيس الحكومة وديوان المحاسبة، بإيقاف العقد المبرم مع الشركة المشغلة للمستشفى وإلزامها بالتعويض وجبر الضرر.

واتهم السنوسي شركة ميثاق للتأمين التكافلي المتعاقدة مع وزارة الصحة، بالإخلال بشروط العقد المبرم معها، وتزايد شكاوى المواطنين نتيجة تردي الخدمات الصحية بالمستشفى والاستقالة الجماعية التي تقدّم بها الكادر الطبي، بالإضافة للإهمال الذي أدى إلى إنفجار خزان الأكسجين والذي خلّف خسائر مادية كبيرة بمرافق المستشفى.

جدير بالذكر أن مستشفى جالو الذي يقدّم خدماته لسكان منطقة الواحات والجنوب الشرقي، يدار وفق برنامج “شراء الخدمة العلاجية”، الذي اعتمدته وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الطبية في المستشفيات العامة.

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