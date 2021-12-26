المشري يؤكد تواصله مع النواب لحل الأزمة

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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جلسة للمجلس اليوم الأحد وبثت على صفحة المجلس بالفيسبوك. ” لدينا تواصل مباشر وغير مباشر مع رئاسة مجلس النواب، وهناك محاولة لحل الأزمة “.

ودعا مجلس النواب إلى التوافق مع مجلس الدولة باعتباره طرفا في العملية السياسية، وعدم القفز على الاستحقاقات في الاتفاق السياسي.

-وتابع” لا يوجد إلى حد الآن تصور واضح ودقيق لحل الأزمة وثمّة مساران لخارطة الطريق مع خطوط عريضة. ويجب أن نحدد أي المسارين أقرب لرؤيتنا

المسار الأول تتبناه الدول الخمس “3+2” أمريكا وبريطانيا وفرنسا. بالإضافة إلى إيطاليا وألمانيا، وهو يدعو إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يونيو 2022. حيث لا خروج من خارطة الطريق، ولا يتطلب الأمر تعديلا في السلطة التنفيذية”.

وتسائل هل هذه المدة كافية أم غير كافية، حتى لا نذهب إلى انتخابات أخرى فاشلة، وقد تكون أشدّ وأمرّ. على حد قوله.

وأوضح أن الخيار الآخر مطروح من قوى سياسية محلية، وسيتناوله مجلس النواب. وفيه إطالة للفترة الحالية لكيلا تكون هناك فترة انتقالية أخرى.

ونوه إلى أن الغرض من الإطالة، فتح المسار الدستوري من جديد ومحاولة تعديل القوانين والذهاب إلى انتخابات بعد مدة أطول. وسيكون هناك تعديل في السلطة التنفيذية

من جهة أخرى قالت عضو النواب عائشة الطبلقي أن بعض النواب يؤكدون على ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في تعديل القوانين. في حين ترى الغالبية أن المجلس الاستشاري معرقل.

وتابعت أن من ضمن البنود التي قد تُطرح، الانتخابات وتأجيلها من عدمه، ووفق المعطيات الحالية. فمن المستبعد إنجاز الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية.