أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، أن فرع غرب طرابلس تمكن من القبض على شخص متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة جنزور غرب العاصمة.

وأوضح الجهاز أن المتهم ألقي القبض عليه «متلبسًا وبحوزته (قرصتان) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش في كمين محكم بعملية بيع وشراء معه» جرى إعداده بعد التأكد من معلومات وردت بشأنه.

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن المتهم «ليبي الجنسية» واتُخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأُحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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