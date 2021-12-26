“مكافحة الأمراض” يُسجّل 735 إصابة و10 حالات وفاة بـ”كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 735 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5449 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 594، فقد سُجّل شفاء 622 حالة، إلى جانب تسجيل 10 حالات وفاة على مستوى البلاد، 6 منها بالمنطقة الغربية، و4 بالمنطقة الشرقية، فيما لم يُسجّل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 13.5%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 385398، منها 6241 حالة نشطة من بينها 131 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 373506 حالة، ووفاة 5651 حالة، فيما بلغ عدد مَن تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1841541 شخصاً، منهم 807418 تلقوا الجرعة الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية