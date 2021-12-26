طرابلس| اللافي يلتقي سفير دولة قطر لدى ليبيا

طرابلس 26 ديسمبر 2021 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي اليوم الأحد، السفير فوق العادة ومفوضًا لدولة قطر لدى ليبيا السيد “خالد محمد الدوسري”، الذي نقل تحيات سمو الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” أمير دولة قطر للمجلس الرئاسي، وتمنياته أن تنعم ليبيا بالاستقرار، والأمان، والتنمية، والازدهار.

وأكد السيد السفير خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، باختيار من يقود دفة البلاد والوصول بها إلى بر الأمان.

بدوره، أشاد السيد النائب بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وقطر من خلال اللجان المختصة. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال