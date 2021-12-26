دغيم: استبعاد شخصيات من ملتقى الحوار يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، أن الأنباء التي تداولت بشأن تغيير هيكلة أعضاء ملتقى الحوار غير صحيحة.

دغيم وفي تصريحات تلفزيونية قال: “إن استبعاد شخصيات من ملتقى الحوار الوطني يحتاج إلى موافقة من دول مجلس الأمن”.

وأوضح دغيم أن اللائحة الداخلية تمنع أعضاء الملتقى من تولي مناصب تنفيذية أو سيادية والأعضاء تقيدوا بذلك لذا فاستبعاد عدد منهم غير صحيح”، حسب قوله.

وتابع دغيم قائلًا: “في حال عدم وضع حلول بنصاب متكامل وعدم توافقه مع مجلس الدولة فالأمر سيترك لملتقى الحوار في اجتماع سيعقد بداية يناير المقبل”.

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