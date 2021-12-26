السفير القطري لـ«اللافي»:  مستمرون في دعم المجلس الرئاسي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الأحد، السفير القطري لدى ليبيا، “خالد محمد الدوسري”، الذي نقل تحيات الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، أمير دولة قطر، للمجلس الرئاسي، وتمنياته أن تنعم ليبيا بالاستقرار، والأمان، والتنمية، والازدهار، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

وأكد السفير خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، باختيار من يقود دفة البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان.

وأشاد اللافي بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وقطر من خلال اللجان المختصة.