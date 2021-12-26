حويلي: سنضغط باتجاه الاستفتاء على الدستور أو انتخابات برلمانية فقط

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إنهم سيضغطون باتجاه الاستفتاء على الدستور أو انتخابات برلمانية.

حويلي بيّن في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن الضغط سيكون من خلال رفع دعوى جنائية قضائية ضد المفوضية العليا للانتخابات لتعطيلها الاستفتاء على الدستور.

يذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد شكلت لجنة للتواصل واتفقت في اجتماعها الافتراضي الأول الجمعة لبدء التواصل مع الأطراف الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية للدفع بالمسار الدستوري واستكمال مراحله.

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