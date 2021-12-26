أجواء دافئة على أغلب مناطق ليبيا.. وفرص لأمطار متفرقة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة أيام القادمة، بداية من اليوم الأحد.

وفي المُلخّص العام، أشار المركز إلى أن الأجواء تكون دافئة نهاراً على أغلب مناطق ليبيا، بينما تتكاثر السحب على الشمال الشرقي بدءاً من مساء يوم الثلاثاء، ويتخللها سقوط بعض الأمطار. بينما جاءت باقي التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط نسبياً خاصة على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-22) مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط من مساء يوم الغد على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18 – 20) مْ، ولا تتجاوز (15) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 22) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على جنوب الكفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 20) مْ.

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