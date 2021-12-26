بوفرنة : سأسعى لتسييل القيمة التي خصصها رئيس الحكومة لنادي الهلال

طرابلس 26 ديسمبر 2021 (وال)- أعلن وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور فاخر بوفرنة أنه سيسعى مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء لتسييل مخصصات نادي الهلال ببنغازي التي تعهد السيد الرئيس بتخصيصها للنادي في وقت سابق.

وأكد بوفرنة وقوفه على مسافة واحدة من كل الأندية الليبية، وأنه داعم لقطاعي الشباب والرياضة بما يخدم المصلحة العامة للبلد.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق خلال حوار أجرته مع وكالة الأنباء الليبية أن وزارة التخطيط أحالت مخصصات مالية من ميزانية التنمية (الباب الثالث) لأندية الأهلي والنصر والتحدي.

لكن بوفرنة أوضح أن وزارة التخطيط يقتصر دورها على تمويل المشاريع المحالة من القطاعات المختلفة ومن بينها وزارة الرياضة.

وقال إن عقود الصالات الرياضية الخاصة بناديي الأهلي والنصر هي عقود قديمة أعيد إحيائها ضمن الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة.

وأفصح الوزير أن عددا من الأندية تقدم بمشاريع تخصها وزير الرياضة، لافتا إلى أن وزارة التخطيط تعمل على تضمينها في قادم الأيام.

وكان نادي الهلال قد طلب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وزارة الرياضة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإدراج النادي ضمن المشاريع التنموية لأحقيته بها، كونه وقوع طيلة أربع سنوات في منطقة اشتباكات أدت إلى تدمير بنيته التحتية بالكامل.

ووجه النادي الشكر والتقدير لوزير التخطيط فاخر بوفرنة على رحابة صدره وتواصله المباشر مع رئاسة الجمعية العمومية بالنادي لتسهيل أمور النادي. (وال – طرابلس)

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