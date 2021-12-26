السفير الروسي لدى مصر: بلادي تريد استقرار ليبيا دون وجود أي إرهابي

قال السفير الروسى لدى مصر جيورجى بوريسينكو، إن روسيا ومصر لديهما نهج متشابه إزاء جعل ليبيا بلدا مستقلا ذا سيادة.

وأكد السفير الروسي لدى القاهرة، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″ أن بلاده تريد استقرار ليبيا دون وجود أي إرهابي، مضيفا أنهم يأملون إجراء الانتخابات قريبا لتحقيق الاستقرار والتسوية السياسية.

ولفت السفير الروسى إلى أن تقاربًا بين القاهرة وموسكو فيما يتعلق بالوضع فى كلا من ليبيا والسودان.

وأوضح بوريسينكو:” لدينا مواقف مشابهة إزاء ليبيا والسودان، وبالأمس، أجرى الرئيسان عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا وناقشا خلاله القضية الليبية.

وأوضح السفير، أن موسكو تريد استقرار ليبيا دون وجود أى إرهابيين، متابعا:” إنه على الرغم من تأجيل الانتخابات، إلا أنهم يأملون أن تجرى قريبا لتحقيق الاستقرار والتسوية السياسية”.