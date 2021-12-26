هذا مادار في اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق اليوم

عقد اعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا اليوم لقاء تشاوريا تطرق لبحث جميع اللقاءات التي قام بها المجلس خلال الفترة الماضية في مدينة طرابلس مع المجلس الرئاسي وبعض وزراء حكومة الوحده الوطنية .

وذكر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في منشور على صفحته في الفيسبوك أن الاجتماع ناقش آليه العمل في المرحلة القادمة، وحث من خلال الخاضرون على العمل جاهدا على تحقيق مطالب الامة وخاصة في ما يتعلق باستكمال الاجراءات القانونية لاصحاب السجلات المؤقتة حتى يتسنى لهم المشاركة في كل المراحل القادمة في اي استحقاق وطني سواء انتخابات الرئاسه او البرلمان ..