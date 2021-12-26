شهود عيان: الكتيبة 115 تشرع في إزالة وهدم محطات الوقود التجارية بسبها

أفاد شهود عيان في سبها «بوابة الوسط» بأن الكتيبة 115 مشاة التابعة للقيادة العامة، شرعت اليوم الأحد، في إزالة وهدم محطات الوقود التجارية بالمدينة.

وأضافت الشهود أن أعمال الإزالة والهدم بدأت من محطات الوقود الواقعة بالمدخل الجنوبي للمدينة، وستطال كافة المحطات التجارية بوسط المدينة وفي أطرافها.

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يأتي ذلك بعد أيام من استلام قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة لمقار الكيتبة 116 مشاة التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة مسعود جدي، إثر اتفاق جرى بوساطة من حكماء وأعيان سبها لتجنب التصعيد في المدينة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تحشيدات عسكرية للكتيبة «116»، وكذلك بعض من قوات القيادة العامة في بعض المواقع بمدينة سبها، منها منطقة الجديد، وفق شهود عيان تحدثوا إلى «بوابة الوسط» الثلاثاء الماضي.



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