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مصدر لـ218: بريطانيا تعيّن مسؤولَين سابقَين في مكافحة الإرهاب في سفارتها بليبيا

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح مصدر خاص لـ218، بأن الحكومة البريطانية قامت بتكليف مسؤولين سابقين في مكافحة الإرهاب بالعمل في السفارة البريطانية بليبيا.

وأضاف المصدر أن المسؤولَين هما المدّعيَيْن السابقَيْن في مكافحة الإرهاب، باتريك ستيفز، ومارك كارول.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من يومين على تصريحات السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هرندل، والتي أعلنت من خلالها متابعة الاعتراف والعمل مع الحكومة الحالية، ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع الليبي، وسط دعوات عدة لطرد السفيرة من ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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