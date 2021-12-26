«إسماعيل»: مجلس النواب ميت سريريا ولم يقدم حلولاً للأزمة

علق الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود اسماعيل الرملي، على البيان الصادر عن السفارة البريطانية لدى ليبيا، والذي عبّرت فيه بشكل مباشر عن تدخلها في الشأن الليبي، والتصريح بأنها لن تعترف إلا بحكومة الدبيبة، وإلى حين إجراء الانتخابات

وقال «الرملي» في تصريح لسبوتنك، إننا “ندرك أن البرلمان شبه فاشل وميت سريريا، ولم يستطع تقديم أي حلول للأزمة في البلاد”، على حد قوله.

وأضاف؛ “لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تتدخل بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة فيما يتعلق بشؤون الليبيين في تقرير مصيرهم وفي تحديد من يحكمهم”، على حد قوله.

وأردف “وهذا الأمر يعتبر في غاية الفظاظة، وغير مقبول لا شكلا ولا مضمونا من قبل كل الليبيين”، وفقًا لكلامه.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، قد استنكرت بيان السفارة البريطانية، واعتبرته “تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي”.

وقالت اللجنة في بيانها إن “البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد”.