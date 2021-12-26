وزارة التربية والتعليم تؤجل تدريس مادة الحاسوب إلى العام المقبل

قررت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تأجيل تدريس مادة الحاسوب إلى العام الدراسي المقبل 2022 – 2023؛ وذلك «لعدم توافر الكادر الوظيفي من المعلمين المؤهلين تربويًا، وكذلك لنقص المعامل المدرسية بالمؤسسات التعليمية» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

اتُخذ القرار في ختام اجتماع عقده وزير التربية والتعليم المكلف أحمد أبوخزام، صباح اليوم الأحد، مع وكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومدير المركز الوطني للامتحانات، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من الخبراء بمصلحة التفتيش التربوي ومدير إدارة التعليم الأساسي، ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير مكتب التواصل والإعلام.

– «التعليم» تبحث حل مشكلة تداخل المهام بين مديري المكاتب ومفتشي «الإرشاد النفسي»

– التربية والتعليم: 54.17% نسبة نجاح الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي

وأوضحت الوزارة أن الحضور استمعوا خلال الاجتماع إلى إحاطة مدير إدارة تفتيش المواد التعليمية، الطيف ضو شعبان عدَّد فيها أسباب عدم انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي، والمتضمنة تناقص عدد أيام الدراسة مما سبَّب عجزًا في سد الجداول الدراسية لبعض المواد.

وأضافت الوزارة أن مدير إدارة التفتيش التربوي أوضى خلال الاجتماع بالعودة للدراسة يوميًا مع التشديد في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ضرورة الوقفة الجادة لمراقبات التعليم، ومتابعة مدارسهم من حيث إجراءات الوقاية، وترك فكرة الأسئلة الاسترشادية وأسئلة المراجعة لما لها من أثر سلبي على المحصلة النهائية للمتعلمين.

واتفق الحضور خلال الاجتماع على إشراك المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والاستئناس بتوصياته فيما يتعلق بالعودة اليومية للدراسة، وألا يتم اعتماد خطة العودة اليومية للدراسة إلا بعد التنسيق مع المركز، وفق الوزارة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا