شمبش يكشف لـ 218 أبرز بنود جدول أعمال جلسة النواب الرسمية

صرح عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش، بأن جلسة المجلس المنتظر عقدها يوم غد الاثنين ستناقش تقرير اللجنة المكلفة من المجلس حول الانتخابات.

وأضاف في تصريح خاص لـ 218، أن جلسة الغد ستناقش كذلك مقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب النظر في موضوع الحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب المكلف، قد دعا خلال اليومين الماضيين جميع الأعضاء لعقد جلسة رسمية يوم غد الاثنين الموافق للـ 27 من ديسمبر الجاري بمقر المجلس في مدينة طبرق.

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