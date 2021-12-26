القطراني يبحث مع الزناتي وضع المستشفيات في بنغازي

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بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين عطية القطراني مع وزير الصحة علي الزناتي، الوضع الصحي بشكل عام، ووضع عدد من المستشفيات بشكل خاص.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على افتقار المستشفيات للإمكانيات التي تفي احتياجات المواطن كالأدوية التخصصية والمستلزمات الطبية والتجهيزات.

بالإضافة إلى إهمال البنية التحتية لبعض المستشفيات كمستشفى الأطفال الذي لم يتم تطويره منذ أكثر من 25 عاماً. رغم أهميته كوجهة لكافة سكان مدن ومناطق برقة”.

وتعهد الزناتي بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل حلحلة كافة الصعاب التي تواجه المستشفيات. وأكد بأنه بصدد التعاقد مع بعض الشركات لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية كما تعهد ايضاً بتوفير الاكسجين لمركز بنغازي الطبي بشكل عاجل.

وأكد بأنه سيتواصل مع وزير التخطيط بشأن اعتماد مخصصات المشاريع الخاصة بوزارة الصحة والتي تتضمن مشاريع البنية التحتية لبعض االمستشفيات.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني قد ألتقى في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي. وزير التخطيط الدكتور فاخر بوفرنة .

وناقش القطراني موضوع مستخلصات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الحكومة الليبية المؤقتة السابقة. والمحالة من قبل النائب الأول الى الوزارات المعنية ، والتي ستقوم بدورها بالمراجعة الفنية والمالية لملفات المشاريع. ومن ثم ستحيلها الى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة .

كما ناقش سيادته مع معالي الوزير المشاريع التي لم يتم استكمالها بعد ومن ضمنها مشروع طريق الابيار المتعاقد عليه من قبل الحكومة الليبية المؤقتة. وغيرها من المشاريع التي سيتم استكمالها بعد إصدار التفويضات المالية مباشرةً .