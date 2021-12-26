الطبلقي: أتوقع أن جلسة الغد ستتمحور حول الحكومة

توقعت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن تعقد جلسة النواب غد الاثنين، برئاسة النائب الأول فوزي النويري، ومن المستبعد حضور المستشار عقيلة صالح لأنه مترشح رئاسي.

الطبلقي وفي تصريحات صحفية، قالت إن بنود الجلسة ستتمحور حول الحكومة، وقد يظهر بعض المطالبين بالترشح لرئاسة الوزراء، وبناء على النقاش ستتضح الأمور.

وأكدت الطبلقي أن بعض النواب يؤكدون على ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في تعديل القوانين، في حين ترى الغالبية أن المجلس الاستشاري معرقل، حسب قولها.

وتابعت الطبلقي أن من ضمن البنود التي قد تُطرح، الانتخابات وتأجيلها من عدمه، ووفق المعطيات الحالية، موضحة أن من المستبعد إنجاز الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية، حسب رؤيتها.

ونوهت الطبلقي إلى أن إنجاز القاعدة الدستورية سيكون أحد بنود الجلسة.

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