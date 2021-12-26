الطبلقي: من المستبعد إنجاز الانتخابات الرئاسية في 24 يناير

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي:” أتوقع عقد جلسة النواب غد الإثنين برئاسة النائب الأول فوزي النويري، ومن المستبعد حضور عقيله صالح لأنه مترشح رئاسي”، على حد تعبيرها.

وأضافت الطبلقي، في تصريحات صحفية، أن بنود الجلسة ستتمحور حول الحكومة، وقد يظهر بعض المطالبين بالترشح لرئاسة الوزراء، وبناء على النقاش ستتضح الأمور”، وفقا لقولاه.

وشددت على أن بعض النواب يؤكدون ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في تعديل القوانين، في حين ترى الغالبية أن المجلس الاستشاري معرقل، بحسب زعمها.

ولفتت إلى أن ضمن البنود التي قد تُطرح، الانتخابات وتأجيلها من عدمه، ووفق المعطيات الحالية، فمن المستبعد إنجاز الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية، على حد تعبيرها.

وأشار عائشة الطبلقي، إلى أن إنجاز القاعدة الدستورية سيكون أحد بنود الجلسة، على حد قولها.