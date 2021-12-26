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انتشال جثث 28 مهاجراً غير قانوني من شواطئ “العلوص”

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتشلت فرق جمعية الهلال الأحمر الليبي يوم أمس السبت 28 جثة لمهاجرين غير قانونيين من موقعين متفرقين في شواطئ منطقة العلوص شرقي العاصمة طرابلس.

كما عثرت فرق الهلال على ثلاثة مهاجرين بحالة صحية سيئة، في حين ظهرت الجثث المنتشلة متحللة إلى حد كبير وهو ما يشير إلى انقلاب القارب الذي كان يقلهم منذ أيام، وسط توقعات بارتفاع عدد المهاجرين الغرقى.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من غرق قارب يقل 160 مهاجراً غير قانوني قبالة السواحل الليبية، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغرق في البحر الأبيض المتوسط إلى نحو 1500 ضحية منذ بداية العام الجاري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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