«القطراني» يتابع الوضع الصحي ببنغازي وإهمال البنية التحتية لبعض المستشفيات

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين عطية القطراني، اجتماعاً لمناقشة الوضع الصحي بشكل عام، ووضع عدد من المستشفيات بشكل خاص.

ضم الاجتماع كلاً من وزير الصحة الدكتور علي الزناتي ونائب مدير مستشفى الجلاء الدكتور محمد العبدلي ومدير مستشفى الأطفال ببنغازي الأستاذ خليل الكزة والأستاذ مرعي الفسي مدير عيادة الكيش.

وأوضح حساب حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان، أن “ممثلي هذه المستشفيات أكدوا افتقارهم للإمكانيات التي تفي احتياجات المواطن كالأدوية التخصصية والمستلزمات الطبية والتجهيزات بالإضافة إلى إهمال البنية التحتية لبعض المستشفيات كمستشفى الأطفال الذي لم يتم تطويره منذ أكثر من 25 عاماً رغم أهميته كوجهة لكافة سكان مدن ومناطق برقة”.

ومن جانبه تعهد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل حلحلة كافة الصعاب التي تواجه المستشفيات، وأكد بأنه بصدد التعاقد مع بعض الشركات لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية كما تعهد ايضاً بتوفير الاكسجين لمركز بنغازي الطبي بشكل عاجل.

وأكد «الزناتي» بأنه سيتواصل مع وزير التخطيط بشأن اعتماد مخصصات المشاريع الخاصة بوزارة الصحة والتي تتضمن مشاريع البنية التحتية لبعض المستشفيات.