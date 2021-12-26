المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 10 حالات وفاة و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و 131 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.5 بالمائة، من أصل 5449 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 622 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 373506 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6241 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5651 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1841541 والمطعمين بالجرعة الثانية 807418.

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