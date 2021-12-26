القطراني يبحث مع الزناتي احتياجات مستشفيات الأطفال والجلاء وعيادة الكيش ببنغازي

ناقش نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، خلال لقاء جمعه مع وزير الصحة علي الزناتي، ونائب مدير مستشفى الجلاء محمد العبدلي، ومديري مستشفى الأطفال ببنغازي خليل الكزة وعيادة الكيش مرعي الفسي، الوضع الصحي في المنطقة الشرقية عامة، والمستشفيات المذكورة بشكل خاص.

وأشار مسؤولو المستشفيات، إلى افتقارهم للإمكانيات اللازمة التي تفي باحتياجات المواطنين، كالأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إهمال البنية التحتية لبعض المستشفيات، وفي مقدمتها مستشفى الأطفال الذي لم يتم تطويره منذ أكثر من 25 عاما، بالرغم من أهميته وتغطيته لمناطق واسعة من المنطقة الشرقية.

وتعهد الزناتي، ببذل قصارى جهده من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجه المستشفيات، كاشفا عن أنه بصدد التعاقد مع بعض الشركات لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى توفير الأكسجين لمركز بنغازي الطبي بشكل عاجل.

كما أكد الزناتي، على أنه سيتواصل مع وزارة التخطيط، بشأن اعتماد مخصصات المشاريع الخاصة بوزارة الصحة، والتي تتضمن مشاريع البنية التحتية لعدد من المستشفيات.

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