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“التربية والتعليم” تأجل تدريس الحاسوب وتقترب من اعتماد خطة لعودة الدراسة بشكل يومي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

26 ديسمبر، 2021 6:55 م

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