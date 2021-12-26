البيوضي: البرلمان يتحمل مسؤولية إنجاز الانتخابات

راهن المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، على قدرة البرلمان على الانتصار للإرادة الشعبية والتغلب على محاولات إفشال الانتخابات الليبية.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رغم غياب التعاطي الإعلامي الواسع مع الوقفات والمظاهرات التي خرجت في كل ليبيا، مطالبة بإجراء الانتخابات في 24 يناير 2022، في محاولة لإفشال روح اليقظة التي تسربت لجسد الأمة، إلا أن الجميع يتنصل من حرمان 2.5 مليون من حقهم في التصويت بما في ذلك المجتمع الدولي”.

وأضاف:” اليوم استيفاني تتنصل من فعلتها ومحاولة إلغاء الانتخابات، بعد تأكدها يقينا بأن صفقتها تتعثر”.

وتابع:” أعضاء مجلس النواب الليبي هم وحدهم الآن من سيتحمل المسؤولية عن ما سيحدث (بعد) أن أنكر الجميع علاقته بالتآمر على إرادة الليبيين”.

واختتم البيوضي:” غدا جلسة مجلس النواب وما بعدها لن يكون كما قبلها، وستنتصر الإرادة الوطنية في النهاية”.