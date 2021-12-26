خارجية النواب تستنكر التدخل البريطاني في الشأن الليبي

أخبار ليبيا 24

استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب ما وصفته بالتدخل البريطاني في الشأن الليبي، معتبرة إياه انتهاكا للأعراف الدولية، ومتسبباً في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت اللجنة في بيان لها، “أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحكومة الحالية هو خيار مجلس النواب”.

وشددت اللجنة على حرص البرلمان على عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وحل كافة العقبات أمام تحقيق ذلك.

ودعا البيان، الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية.