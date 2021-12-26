النص نص والمكياطة الليبية تتفوق على نظيراتها العربية والغربية

القهوة الليبية باتت مثار جدل، وحديث كل من زار ليبيا وتذوق قهوتها، الصحفيون الأجانب تغزلوا بها وبدقتها وإنجازها كما القهوة الإيطالية المشهورة عالميا.

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