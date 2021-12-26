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النص نص والمكياطة الليبية تتفوق على نظيراتها العربية والغربية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

القهوة الليبية باتت مثار جدل، وحديث كل من زار ليبيا وتذوق قهوتها، الصحفيون الأجانب تغزلوا بها وبدقتها وإنجازها كما القهوة الإيطالية المشهورة عالميا.

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قناة ليبيا

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