الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»

أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بوصفه رئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، قرار الجمعية تغيير مجلس إدارة شركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» لخدمات الهاتف المحمول، وكذلك عقد الجمعيات العمومية لشركات قطاع الاتصالات إلى حين إشعار آخر، وفق كتاب نشرته شركة «المدار الجديد» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وجاء في كتاب وجهه مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، زهير أحمد محمود، إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بتاريخ 23 ديسمبر، أنه «بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة توقف الإجراءات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد للاتصالات الهاتفية، وشركة ليبيانا للهاتف المحمول، المتخذة في الفترة الأخيرة، وإيقاف عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة إلى حين إشعار آخر».

– تعيين مجلس إدارة جديد للشركة القابضة للاتصالات برئاسة محمد بن عياد

وفي كتاب آخر وجهه مستشار ومدير مكتب رئيس الوزراء، زهير أحمد محمود، إلى وزير الاقتصاد والتجارة، طالب الدبيبة «بعدم إحداث أي تغييرات جديدة في السجل التجاري العام لصالح شركتي المدار الجديد للاتصالات الهاتفية وليبيانا للهاتف المحمول، وذلك إلى حين إشعار آخر».

وأمس السبت، قالت شركة «ليبيانا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الجمعية العمومية لشركة «المدار الجديد» عقدت يوم الأربعاء 23 ديسمبر في طرابلس، اجتماعها العادي بحضور الرئيس والأعضاء، لاستعراض بنود الاجتماع والتي من أهمها تغيير مجلس إدارة شركة «المدار الجديد».

وأضافت شركة «ليبيانا» أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة «المدار الجديد» انتهى باعتماد «علاوة غلاء المعيشة»، و«تشكيل وتعيين مجلس إدارة جديد». مشيرة إلى أن «مجلس إدارة القابضة الممثل للجمعيات العمومية للقطاع أكد على تشكيل فريق عمل لإعداد لائحة غلاء المعيشة لقطاع الاتصالات بالكامل وبشكل موحد للعمل بها في سنة 2022».

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