“التربية والتعليم” تقرر تأجيل تدريس مادة الحاسوب حتى العام الدراسي القادم

قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل تدريس مادة الحاسوب حتى العام الدراسي المقبل، بسبب عدم توفر الكادر الوظيفي من المعلمين والمعلمات المؤهلين تربويا، إضافة إلى نقص المعامل المدرسية بالمؤسسات التعليمية.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم المكلّف أحمد أبو خزام اليوم الأحد مع وكيلي الوزارة للشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، ومدراء المركز الوطني للامتحانات، ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وإدارة التعليم الأساسي ومكتب الشؤون القانونية والشكاوى ومكتب التواصل والإعلام، إضافة إلى عدد من الخُبراء بمصلحة التفتيش التربوي.

وعزا مدير إدارة تفتيش المواد التعليمية الطيف شعبان، أسباب عدم انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي، إلى تقليص عدد أيام الدراسة، وهو ما سبب عجزاً في سد الجداول الدراسية لبعض المواد.

كما أوصى شعبان، بالعودة للدراسة يومياً مع التشديد في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والوقفة الجادة لمراقبات التعليم، ومتابعة مدارسهم من حيث إجراءات الوقاية، وترك فكرة الأسئلة الاسترشادية وأسئلة المراجعة لما لها من أثر سلبي على المحصلة النهائية للمتعلّمين.

واتفق المجتمعون على إشراك المركز الوطني لمكافحة الأمراض والأخذ بتوصياته على سبيل الاستئناس فيما يتعلّق بالعودة اليومية للدراسة، وألا يتم اعتماد خطة العودة اليومية للدراسة إلا بعد التنسيق مع المركز.

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