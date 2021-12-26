الداخلية تنفي صحة بيان لوزيرها استنكر زيارة باشاغا ومعتيق إلى بنغازي

وأخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، صحة بيان منسوب لوزيرها خالد مازن .. استنكر فيه زيارة المترشحين الرئاسيين فتحي باشاغا، وأحمد معتيق، إلى مدينة بنغازي.

وجاء نفي الوزارة في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، أكدت فيه أنها ستتابع مصدر ”البيان المزور لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات“.

تشتيت الشمل

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت البيان المنسوب لوزير الداخلية .. الذي اعتبر فيه أن ”لقاء بنغازي يؤدي إلى تفكيك الصفوف، وتشتيت الشمل، ويأتي من أجل الحصول على المصالح الشخصية“ .. حبث لافتة إلى أن ”البيان نشرته وزارة الداخلية عبر موقعها ثم حذفته“.

وكان باشاغا ومعتيق، التقيا المشير خليفة حفتر، في مدينة بنغازي قبل أيام .. بحضور المترشحين للرئاسة: عارف النايض، والشريف الوافي، وعبدالمجيد سيف النصر، ومروان عميش.

جمع الكلمة

وأكد المترشحون في ختام اجتماعهم في مدينة بنغازي أن ”المصالحة الوطنية باتت خيارًا وطنيًا جامعًا لا تراجع عنه“.

وشددوا في بيان مشترك تلاه المترشح الرئاسي، فتحي باشاغا، على ”استمرار التنسيق والتواصل، وتوسيع إطار هذه المبادرة لجمع الكلمة ولم الشمل الليبي“.

توحيد الجهود

وذكر باشاغا، أن ”الاجتماع جاء بدعوة كريمة من خليفة حفتر، بهدف توحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام .. واحترامًا لإرادة مليونين ونصف المليون ناخب ليبي ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وحيث جاء الاجتماع في بنغازي، قبل أن تقول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم الأربعاء الماضي، عبر صفحتها على ”فيسبوك“ .. إنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع، إلى 24 يناير.

عارض خيارين

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، طرح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رؤية المجلس للحل السياسي بعد الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها .. المقرر في 24 ديسمبر الجاري، عارضًا خيارين بشأن إجرائها.

وأكد المشري خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة، أن الخيار الأول هو ”توجه دولي لأمريكا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، عبر البعثة الأممية لإجراء الانتخابات .. خلال فترة لا تتجاوز 30 يونيو المقبل، وهو تاريخ نهاية خريطة الطريق، وعدم تعديل السلطة التنفيذية الموجودة“.

أمّا الخيار الثاني المطروح – بحسب المشري – فهو توجه عدد من القوى السياسية المحلية، من بينها مجلس النواب .. لتعديل السلطة التنفيذية، وإطالة الفترة الحالية لفتح المسار الدستوري، وتعديل القوانين .. والذهاب إلى الانتخابات خلال فترة قد تتجاوز السنة.