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اختتام أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمتطلبات التنمية في ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

برعاية شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وبمشاركة محلية ودولية واسعة، اختتمت بجامعة خليج السدرة أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمتطلبات التنمية الحقيقية في ليبيا.

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قناة ليبيا

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