اختتام أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمتطلبات التنمية في ليبيا

برعاية شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وبمشاركة محلية ودولية واسعة، اختتمت بجامعة خليج السدرة أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمتطلبات التنمية الحقيقية في ليبيا.

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